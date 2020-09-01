İZMİR Yunanistan'a jet ski ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
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İZMİR Yunanistan'a jet ski ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Yunanistan'a jet ski ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandıİZMİR'in Çeşme ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 asker, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

01.09.2020 20:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:54

Yunanistan'a jet ski ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 asker, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'nda 3 kişinin jet ski ile Yunanistan'a doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Pırlanta Plajı açıklarında jet skide bulunan 3 kişiyi durdurdu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlendi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları öğrenilen şüphelilerin, İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İZMİR Yunanistan'a jet ski ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Kaynak: DHA

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