İZMİR Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmeni Türk Sahil Güvenlik botu kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmeni Türk Sahil Güvenlik botu kurtardı

Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmeni Türk Sahil Güvenlik botu kurtardıİZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından can sallarıyla denize terk edildiği ileri sürülen 72 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

25.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:50

Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmeni Türk Sahil Güvenlik botu kurtardı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından can sallarıyla denize terk edildiği ileri sürülen 72 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Foça Balıkçı Barınağı'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Sahil Güvenliğin 'Alo 186' ihbar hattına bugün saat 10.00 sıralarında Foça Aslanburnu mevkii açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik botu, can sallarındaki 34'ü Afganistan, 18'i Kongo, 6'sı Gine, 2'si Pakistan ve 12'si değişik Afrika ülkelerinden toplam 72 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler Foça Balıkçı Barınağı'na getirilip, yiyecek, içecek ve çeşitli insani yardımlar yapılıp, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçak göçmenler, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Yunan Sahil Güvenliği tarafından toplandıklarını ardından da can sallarına bindirilerek Türk karasularına yakın bölgede denize bırakıldıklarını söyledi. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.

İZMİR Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmeni Türk Sahil Güvenlik botu kurtardı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Haber
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Haber
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu...
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Kadıköy'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Hadise Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Arda Turan Caner Erkin Metin Oktay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Bayram Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: İZMİR Yunan askerlerinin denize bıraktığı 72 göçmeni Türk Sahil Güvenlik botu kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 18:51:18. #1.14#
title