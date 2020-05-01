İZMİR Yunan askerinin motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Yunan askerinin motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardıİZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ancak Yunan askerinin motorunu söküp geri ittiği 14 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunan askerinin motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ancak Yunan askerinin motorunu söküp geri ittiği 14 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çeşme ilçesi kıyılarından bu sabah lastik botla yasa dışı yollardan denize açılan 10'u Somali ve 4'ü Suriye uyruklu toplam 14 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle karşılaştı. Yunan askerinin lastik bottaki motorunu aldığı göçmenler, Türk Karasularına geri itildi. Göçmenler, Boğaz Adasına ulaşıp Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. Görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, 6'sı erkek, 5'i kadın ve 3'ü çocuk olan grubu adadan kurtarıp kıyıya getirdi. Göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA