İZMİR Yumurtaları soyarak, civcivleri kurtardı Yumurtaları soyarak, civcivleri kurtardıİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, anneleri köpek tarafından öldürülen civcivler, kurtarılmış hayvanlar çiftliği Angel's Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır tarafından, yumurtaları soyularak kurtarıldı.

Yumurtaları soyarak, civcivleri kurtardı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, anneleri köpek tarafından öldürülen civcivler, kurtarılmış hayvanlar çiftliği Angel's Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır tarafından, yumurtaları soyularak kurtarıldı. Çakır'ın yumurtaları soyarak, civcivlerin doğumunu sağladığı anlar, duygulandırdı.

Ödemiş'te bir markete giren kurtarılmış hayvanlar çiftliği Angel's Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır, burada kulak misafiri olduğu bir sohbette, bir sokak köpeği tarafından öldürülen tavuğun yumurtalarının çöpe atıldığını duydu. Yumurtaların 24'üncü günde olduğunu öğrenen Çakır, aralarında hala yaşama tutunabilecek civcivler olabileceğini söyledi. Sibel Çakır, kendisine verilen adrese gidip, 4 yumurtayı buldu ve onları çiftliğine getirdi. Çakır, burada elleriyle yumurtaları soyarak civcivlerin doğumlarını gerçekleştirdi.

'BİR GÜN DAHA KALSALARDI HAVASIZLIKTAN ÖLÜRLERDİ'

Doğumun normalde 19 ile 21 gün içinde gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Çakır, "Bu yavruların anneleri olmadığı için ne yapacaklarını bilememişler. 24'üncü günde onları kurtarmayı başardık. Bir gün daha yumurtada kalsalardı havasızlıktan ölmüş olurlardı. Onların doğumlarını gerçekleştirdik ve yapmamız gerekenleri yaptık. Şimdi çok sağlıklılar" dedi. Öte yandan, Çakır'ın yumurtaları soyarak civcivleri kurtardığı anlar, görenleri duygulandırdı.

Kaynak: DHA