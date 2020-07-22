İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü devlet üniversiteleri arasında birinci sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE), "2019 yılı Web Of Science (WOS)" kayıtları esas alınarak yayınlanan araştırma sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından en başarılı üniversite olduğu bildirildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE), "2019 yılı Web Of Science (WOS)" kayıtları esas alınarak yayınlanan araştırma sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından en başarılı üniversite olduğu bildirildi.

İYTE'den yapılan açıklamaya göre, YÖK Akademik ve YÖK İstatistikten alınan güncel verilerin kullanıldığı ve 14 farklı kritere göre değerlendirilen üniversiteler, proje, araştırma, yayın, tebliğ, tasarım, sergi, patent, atıf, ödül gibi veriler baz alınarak sıralanıyor.

Sıralamada yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden değerlendirildi. En iyi araştırma üniversitelerinden biri olarak da seçilen İYTE'de 2019 yılı verilerine göre öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 2,03 olarak gerçekleşti.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı açıklamada sahip oldukları nitelikli insan kaynakları ve güçlü araştırma alt yapısıyla toplumun her kesimine her anlamda katkılar sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Amaçlarının sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da en üst sıralarda yer almak olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Dün açıklanan rapora göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, devlet üniversiteleri arasında öğretim üyesi başına düşen yayında açık ara Türkiye birincisi olarak gösterildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üzere Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden bir tanesi seçilmişti. Bizim hedefimiz sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada ülkenin yüz akı bir uluslararası markası olmak. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarında, üniversite sıralamalarında en üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Ulusal anlamda bu başarılar bizi daha da motive ediyor ve geleceğe emin adımlarla yürümemizi daha umut dolu bakmamızı sağlıyor. Burada yürüttüğümüz çalışmalar en nihayetinde uluslararası hakemli, bilimsel, saygın dergilerde yayına dönüşüyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün 2019 yılı verilerine göre devlet üniversiteleri arasında öğretim üyesi başına düşen yayında Türkiye birincisi olması bizim için de İzmir için de Ege Bölgemiz için de tabi ki haklı bir gurur ve mutluluk."

Kaynak: AA