İZMİR Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Yolun karşısına geçmek isterken canından olduİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 60 yaşındaki Adnan Papağan yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 60 yaşındaki Adnan Papağan yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Karabağlar belediyesi önünde meydana geldi. Gaziemir'den Karabağlar yönüne giden Büşra Sevinç'in kullandığı 34 AND 297 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Papağan'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen durumu ağır olan Papağan, yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis otomobil sürücüsü Sevinç'i gözaltına aldı.

Kaynak: DHA