İZMİR Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Yolun karşısına geçmek isterken canından olduİZMİR"in Güzelbahçe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 54 yaşındaki Kubilay Gürler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İZMİR"in Güzelbahçe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 54 yaşındaki Kubilay Gürler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği oraya çıktı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilini park edip, yolun karşısına geçmek isteyen Kubilay Gürler'e, Önder B.'nin (21) kullandığı 27 AB 205 plakalı otomobil çarptı. Gürler, ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil ise kaldırıma çıkıp, park halindeki bir otomobil ile bir ATV'ye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gürler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürler, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Önder B.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kazanın yakındaki bir işyerini güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilinden inen Gürler'e yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşmaları yer alıyor.

Kaynak: DHA