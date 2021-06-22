İzmir Yolu ve Ata Bulvarı'nda trafik düzenlemesi
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İzmir Yolu ve Ata Bulvarı'nda trafik düzenlemesi

İzmir Yolu ve Ata Bulvarı'nda trafik düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İzmir Yolu ve Ata Bulvarı üzerinde 22-30 Haziran tarihleri arasında 00.00-05.00 saatleri arasında yön bilgi levhaları kazı, betonlama ve vinçle yerine koyma işlemleri gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İzmir Yolu ve Ata Bulvarı üzerinde 22-30 Haziran tarihleri arasında 00.00-05.00 saatleri arasında yön bilgi levhaları kazı, betonlama ve vinçle yerine koyma işlemleri gerçekleştirilecek. Ata Bulvarı'ndan geliş Flament Kavşağı yaklaşımı, İzmir yolu geyiş istikameti Niltim çıkışı ve İzmir Yolu gidiş istikameti Egemenlik girişinde yapılacak çalışmalarda sürücülerin hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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