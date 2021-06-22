İzmir Yolu ve Ata Bulvarı'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İzmir Yolu ve Ata Bulvarı üzerinde 22-30 Haziran tarihleri arasında 00.00-05.00 saatleri arasında yön bilgi levhaları kazı, betonlama ve vinçle yerine koyma işlemleri gerçekleştirilecek.