İZMİR Yıkım sırasında çatıdan düşen kedi, hayati tehlikeyi atlattı
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İZMİR Yıkım sırasında çatıdan düşen kedi, hayati tehlikeyi atlattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıkım sırasında çatıdan düşen kedi, hayati tehlikeyi atlattıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, depremde aldığı hasar nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan 7 katlı binanın çatısından düşüp ağır yaralanan sokak kedisi, hayati tehlikeyi atlattı.

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Yıkım sırasında çatıdan düşen kedi, hayati tehlikeyi atlattı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, depremde aldığı hasar nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan 7 katlı binanın çatısından düşüp ağır yaralanan sokak kedisi, hayati tehlikeyi atlattı.

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 286 Sokak'taki 7 katlı apartman, geçen pazar günü, kontrollü olarak yıkıldı. Ancak yıkım sırasında binanın çatısında olan sokak kedisi, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan kedi, hemen yakındaki bir veterinere götürüldü. Yaşadıkları cep telefonlarıyla görüntülenen kedi, tedaviye alındı. Damağındaki yarık dikilen ve serum verilen kedinin sağlığı dün geceden itibaren iyiye gitmeye başladı. Kedi, hayati tehlikeyi atlattı.

İnşaatın yıkım işini yapan firmanın sokak kedisini sahiplendiği ve tedavisini daha kapsamlı bir merkezde devam ettireceği öğrenildi.

İZMİR Yıkım sırasında çatıdan düşen kedi, hayati tehlikeyi atlattı
İZMİR Yıkım sırasında çatıdan düşen kedi, hayati tehlikeyi atlattı
İZMİR Yıkım sırasında çatıdan düşen kedi, hayati tehlikeyi atlattı
İZMİR Yıkım sırasında çatıdan düşen kedi, hayati tehlikeyi atlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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