İzmir Yerli Otomobilin Üretim Yerine Talip
AK Parti'nin İzmir milletvekilleri, yerli otomobilin üretim yerinin seçim bölgeleri olması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.
AK Parti'nin İzmir milletvekilleri, yerli otomobilin üretim yerinin seçim bölgeleri olması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir milletvekilleri Nükhet Hotar, Mahmut Atilla Kaya, Hüseyin Kocabıyık, Necip Kalkan, İbrahim Turan, Kerem Ali Sürekli adına yerli otomobilin üretim yerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerli araç üretim merkezinin İzmir olması adına yaptığı girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını, kenti kalkındıracak, cazibe merkezi haline getirecek her projeyi destekleyeceklerini ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Böyle bir konuda iş birliği yapma isteğinin takdir edilmesi gerektiğini kaydeden Dağ, "Biz yıllardır şehrimiz için partiler üstü politikalar benimsenmesi gerektiğini dile getiriyoruz ve arzu ediyoruz. Aziz Bey'in biraz geçte olsa bu konuda ilerleme kaydetmesi bizleri sevindirmiştir." ifadesini kullandı.
Yerli otomobilin illerinde üretilmesi için İstanbul, Ankara, Bursa Eskişehir, Adana, Kayseri, Malatya, Hatay, Kütahya, Kastamonu, Bursa, Konya, Sakarya, Manisa, Kocaeli, Van, Elazığ, Erzurum ve Gaziantep şehirlerinin temsilcilerinden talep geldiğini hatırlatan Dağ, bu kentler arasında İzmir'in de olmasının önemli olduğunu vurguladı. Dağ, açıklamasına şöyle devam etti:
"Yıllardır herkesin hayalinde olan bu projenin merkezinin İzmir olması için biz de gerekli girişimlerde bulunacağız. Görüyoruz ki, Aziz Bey'in şahsı bu projenin ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu idrak etmiştir fakat maalesef CHP'nin geneli hakkında aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Aziz Kocaoğlu'nun bu proje adına yapması gereken ilk şeyin kendi partisini ikna etmesi olduğunu düşünmekteyiz.
Yatırım yapacak 'beş babayiğit' karar aşamasında üretim merkezlerinin sağlayacağı avantajları, yerel yönetimlerin kolaylaştırıcı imkanlarını ve yerel yönetime olan güvenilirliği göz önünde bulunduracağı kanaatindeyiz. Bilindiği gibi şu aşamada yer belirleme gibi bir durum söz konusu değildir. Yer belirleme ile ilgili yapılacak çalışmaların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
Dağ, yerli otomobilin üretim projesinin 2 faz şeklinde uygulanacağını, birinci fazda 2019'a kadar prototipin üretilmesi, ikinci fazda ise üretim süreçlerinin hayata geçirilmesi ve nihai ürünün ortaya çıkmasının planlandığına işaret eden Dağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon ve irade ile Sayın Başbakanımızın süreçte vermiş olduğu destek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB'un koordinasyonunda yürütülen müzakereler sonrasında bir araya getirilen sektör lideri beş babayiğit firmanın yerli otomobili, AK Parti hükümetinin desteğiyle ve kolaylaştırıcılığıyla üretecek olması, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için her türlü gayreti ve özveriyi sarf eden bizleri ayrıca memnun etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Sektör temsilcileri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun geçen gün düzenlediği toplantının olacağını basın yoluyla duyduklarını, davetin ellerine geç ulaştığını belirtilen Dağ, bu konuyla ilgili bundan sonra yapılacak programların tarihlerinin ortak istişare sonucu belirlenmesinin verimlilik açısından çok daha faydalı olacağını kaydedildi.