İzmir 'Yerli Otomobil' Üretimine Talip

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın İzmir'de kurulması için yol haritası belirlemek üzere toplandıklarını belirterek "Toplantı sonucu lobi faaliyetlerini yürütmek üzere 8 kişilik bir komite kurulmasına karar verildi." dedi.



Kocaoğlu, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği basın toplantısında, yerli otomobil üretimi için İzmir'in avantajlarını ve dezavantajlarını sektör temsilcileriyle bir araya gelerek konuştuklarını belirtti.



Yerli otomobilin İzmir'de üretilmesi için çalışacaklarını dile getiren Kocaoğlu, "Yerli otomobilin İzmir'de üretilmesi için yol haritasını belirlemek üzere bir toplantı yaptık. Toplantı sonucu lobi faaliyetlerini yürütmek üzere 8 kişilik bir komite kurulmasına karar verildi." diye konuştu.



Komite başkanının Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar olduğunu ifade eden Kocaoğlu, komitenin ilerleyen günlerde İzmir milletvekilleriyle bir araya gelip, destek isteyeceğini söyledi.



Yorgancılar ise İzmir'in yerli otomobil üretimi için çok avantajlı olduğunu vurgulayarak, "Gerek liman gerek insan kaynağı gerekse geçmişteki büyük otomobil üreticilerinin yatırımları gibi avantajlarımız var. Ayrıca kentteki otomotiv yan sanayi şirketlerinin başarısı İzmir'in avantajları arasında." dedi.



Yorgancılar, yaptıkları toplantı sonucunda yerli otomobil yatırımı için Aliağa, Bergama ve Kınık bölgelerinin ön plana çıktığını kaydetti.