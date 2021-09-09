İzmir yenilenebilir enerjide teknoloji üssü olacak
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İzmir yenilenebilir enerjide teknoloji üssü olacak

İzmir yenilenebilir enerjide teknoloji üssü olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürme vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile İşbirliği Protokolü imzaladı.

Buna göre her iki kurum arasında bilimsel çalışmalar, araştırmalar, organizasyon ve proje ortaklıkları gerçekleştirilecek. İYTE öğrencilerinin staj talepleri, ENSİA kurumsal üyesi şirketlerde öncelikli olarak değerlendirilecek.

ENSİA REFERANS MERKEZİ OLUYOR

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, gelecek yıl 30'uncu yaşını kutlamaya hazırlanan İYTE'nin, Türkiye'yi uluslararası bilim camiasında temsil eden pek çok projeye imza attığını anımsatarak, yenilenebilir enerji teknolojilerinde üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bu alanda Türkiye'yi sadece kurulu güç başlığında değil, teknoloji üretimi ve inovasyonda da dünyanın en önemli merkezlerinden biri yapma hedefinde olduklarını kaydeden Kalaycı, "ENSİA ailesine yurdumuzun farklı illerinden alanlarında çok güçlü şirketlerin kurumsal üye olarak katılması ile Derneğimiz yenilenebilir ve temiz enerjide referans merkezi olma noktasına yükselmiştir" dedi.

İYTE "KALİTE"DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

ENSİA Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı imza töreninde konuşan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da, üniversite yerleşimlerinde İYTE'nin en yüksek tercih oranına sahip üniversitelerinin başında geldiğini hatırlattı.

Yüksek Öğretim Kurulu'nun yaptığı sıralamada "Araştırma" kategorisinde üçüncü, "Kalite" kategorisinde ilk sırada yer aldıklarını kaydeden Prof Baran, "Devlet üniversiteleri sıralamasında tüm bölümleri ilk 10'a giren bir üniversiteyiz. İlk 10 bine girip bizi tercih eden öğrencilerin sayısınbdaki artış geçen yıla göre yüzde 73 artış kaydetti. Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri, üniversitemizin çalışma ve gelecek vizyonunda çok önemli bir yer tutuyor.ENSİA ile yaptığımız işbirliği ile yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretiminde artık daha güçlüyüz. Sanayicilerimize kapılarımız sonuna kadar açık. Ülkemize birlikte değer yaratmak istiyoruz." dedi.

ENSİA Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra İYTE bünyesinde faaliyet gösteren Teknopark İzmir'i ziyaret ederek, Genel Müdür Prof. Dr. Metin Tanoğlu'ndan yürütülen projeler ve ortak çalışma alanları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler

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