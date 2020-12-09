İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesi 18 Ocak 2021'e ertelendi
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İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesi 18 Ocak 2021'e ertelendi

09.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:14
İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesi 18 Ocak 2021'e ertelendi

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yaptırılmasına ilişkin ihale, 18 Ocak 2021'e ertelendi.

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yaptırılmasına ilişkin ihale, 18 Ocak 2021'e ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği ilan edilen İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin YİD modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin ihalenin yeni tarihi 18 Ocak 2021 oldu.

İhalede teklifler o gün en geç saat 12.00'ye kadar verilebilecek ve ihale saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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