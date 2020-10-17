İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihale edilecek

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılması için ihaleye çıkılacak.

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılması için ihaleye çıkılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler projeye ait ihale dosyalarını 25 Ekim'den itibaren Bakanlıkta görebilecek. İhalelere iştirak etmek için 5 bin lira bedelle ihale dosyası alınması gerekecek.

İstekliler, tekliflerini 17 Aralık'ta saat 10.00'a kadar kendileri veya vekilleri aracılığıyla Bakanlıktaki görevlilere teslim edecek. Bu tarihten sonra posta, kargo gibi yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılması ihalesi için geçici teminat tutarı 150 bin lira olarak belirlenirken, projede kredi ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun