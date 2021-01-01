İzmir, yeni yılın ilk gününde sessiz

İZMİR'de yılbaşında, yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İzmir'de yeni yılın ilk gününde caddeler ve sokaklar boş kaldı, sessizlik dikkat çekti. Konak ilçesi Alsancak semti ise kısıtlamada sokak hayvanlarına kaldı. Normalde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Garı çevresinde sadece taksilerin çalıştığı görüldü. Çok sayıda mağaza ve dükkanın bulunduğu Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sokak köpekleriyle birlikte kuşların da yerdeki görüntüleri ilgi çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ