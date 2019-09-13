İzmir yeni müdür izmir'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

13.09.2019 15:17

Yeni müdür İzmir'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince göreve başladığı gün ilk iş olarak, tüm İzmir'i ve ülkeyi üzüntüye boğan Karabağlar orman yangını bölgesine giderek havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

İzmir'de geçen 18 Ağustos'ta, Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerinin kırsal mahalllerine kadar ulaşan, 53 saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangında çok büyük bir orman alanı kül oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevine dün başlayan Zafer Derince de yanan alanda havadan ve karadan inceleme yaptı. Menderes Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan ile birlikte bölgeye helikopterle gelen Orman Bölge Müdürü Derince, önce yangın bölgesini havadan inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yerden de bölgeyi gezen Derince, 2006 yılında Selçuk Meryemana, 2007'de Bornova Çiçekli, 2017'de Menderes ve Buca orman yangınları sonrasında nasıl o bölgeler bir yıl içinde yeniden ağaçlandırıldıysa, Karabağlar yangın bölgesinin de bir sene dolmadan yeniden ağaçlandırılacağını, bu bölgenin küllerinden yeniden doğacağını söyledi.

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yangın enkazlarının alandan temizlenmesi için 30 Ağustos günü ilk startın verildiğini, kesimlerin başladığını, dikime hazır hale getirmek için yüzlerce işçi ve onlarca teknik personelin sahada aralıksız çalıştığını söyledi. İlk fidanların Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile diğer devlet büyükleri ve İzmirlilerin katılımıyla dikileceğini, bölgenin bir kısmında orman köylüsü için bal ormanı ve gelir getirici tür ağaçlandırması yapılacağını diye getirdi.

Kaynak: DHA