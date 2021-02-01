İzmir yeni deprem mi oldu? 1 Şubat Pazartesi İzmir'de son deprem nerede oldu? Merkez üssü neresi? İzmir ve Çanakkale'de hissedildi mi?

Son dakika! Ege Denizi'nde Karaburun-İzmir'de saat 16:10 sularında yeniden deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki deprem nerede oldu? Depremin merkez üssü neresi? 1 Şubat Pazartesi 2021 Ege Denizi depremi büyüklüğü ve derinliği kaç?

Ege'de art arda depremler meydana geldi. Korkutan depremler sonrası ölü veya yaralı var mı? Ege'de yeniden deprem mi oldu? Ege'de kaç büyüklüğünde nerede deprem oldu? Ege Denizi depremi nerede oldu? Haritadaki yeri neresi?

1 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 İZMİR DEPREMİ NEREDE OLDU?

AFAD'ın verilerine göre bugün 1 Şubat saat 16:10 sularında Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ege Denizi Karaburun-İzmir olarak geçmektedir.

İZMİR KARABURUN NEREDE?

Karaburun, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin güneyinde Urla ilçesi; batısında, kuzeyinde ve doğusunda Ege Denizi bulunmaktadır. Karaburun Yarımadası'nda bulunan ilçe, nüfus bakımından ilin en küçük ilçesidir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir.

İZMİR'DE YENİDEN DEPREM Mİ OLDU?

Bu sabah saat 08.03'te Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha izledi. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde, 08.47'de ise 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıklandı. Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedilen deprem 09.00'da 4,7 büyüklüğünde tekrar hissedildi. Son verilere göre ise bölgede 11.35'te 5.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.

AFAD ve Kandilli'nin son verilerine göre Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

EGE DENİZİ, İZMİR SON DAKİKA DEPREM BİLGİSİ

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 44.83 km. Karaburun (Izmir)

Tarih-Saat : 01.02.2021, 16:10:14 TSİ

Enlem : 38.9440 N

Boylam : 25.9946 E

Derinlik : 6.90 km

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ege'de meydana gelen deprem ile ilgili henüz ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir açıklama bulunmamaktadır.