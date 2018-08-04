İzmir Yeğeninin Üstüne Geçirdiği Mallarını Geri İsteyince Öldü

İzmir'in Menderes ilçesinde, eşinden boşandığı dönemde, 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lira parasını yeğeninin üstüne geçirdiği belirtilen 51 yaşındaki Hasan Tahsin Duva, bunları geri isteyince, çıkan tartışmada başına sopayla vurularak öldürüldü. Cinayeti aydınlatan jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Duva'nın yeğeni ile onun arkadaşı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi Bahçecik Mevkii'ndeki bağ evinde, geçen 13 Temmuz günü saat 16.00'da, Hasan Tahsin Duva ölü bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Cesedin kaldırıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu'nun raporlarına göre, kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu kafatası çatlaması nedeniyle öldüğü belirlenen Duva'nın, 13 Temmuz'da, yeğeni 34 yaşındaki H.Ö. ve onun yakın arkadaşı 44 yaşındaki S.Ç. ile buluştuğu belirlendi. İki zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Duva'nın H.Ö. ve S.Ç. ile bağ evinde buluşup alkollü içki içtiğini, boşandığı eşinden mal kaçırmak için daha önce H.Ö.'nün üstüne geçirdiği 1 traktör, 1 minibüs ve 150 bin lira parayı geri istediğini belirledi. Çıkan tartışmada H.Ö.'nün, aracında bulunan 50 santimetre uzunluğundaki özel yapım bir sopayla, Duva'nın başına vurarak öldürdüğü, ayrıca S.Ç.'nin de yardım ettiği sonucuna varıldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.Ö. ve S.Ç. tutuklandı.