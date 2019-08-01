İZMİR Yediemin otoparkındaki yangında, sigara izmariti şüphesi

Yediemin otoparkındaki yangında, sigara izmariti şüphesi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otluk alanda çıkıp yediemin otoparkına sıçrayan yangında, 13 araç tamamen yanarken, 9 araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının, söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova semtinde bulunan ve yerleşim yerlerinin yakınında olan otluk alanda yangın çıktı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Çevredeki bir alışveriş merkezinin güvenlik personeli de alevlere müdahale etti. Ancak alevler yan taraftaki bir yediemin otoparkına da sıçradı. Alevlerin sıçradığı otoparktaki, çeşitli marka ve modelde, aralarında hurda olanların da bulunduğu 13 taşıt tamamen yandı, 9 araçta ise küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yangın sırasında çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken, çevredeki yerleşim yerlerinde oturan vatandaşlar da korkulu anlar yaşadı.

Yangın sonrasında başlatılan soruşturma sürerken, polis kundaklama ihtimaline yönelik bir bulguya rastlamadı. Yangının söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA