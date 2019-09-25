İzmir yazlık evlerin kışlık bakımına dikkat

25.09.2019 10:35

Yazlık evlerin kışlık bakımına dikkat

Yaz aylarının geride kalmasıyla birlikte tatillerini yazlık evlerinde geçirenler kışlık evlerine dönmeye başladı. Uzmanlar, konut sahiplerini bir dahaki yaz başında kötü bir sürprizle karşılaşmamak için uyarıyor. Evinizi rutubet, küf ve mantardan koruyarak bıraktığınız gibi bulmak için bazı önlemler alabilirsiniz.

Uzun süre boş kalan yazlıklarda yağışlar ve düşük sıcaklıklar sebebiyle konutların zarar görmemesi için bazı önlemler almak mümkün. Özellikle çok uzak yerlerde yaşamayanların belirli aralıklarla yazlık evlerini kış aylarında da ziyaret etmesi gerektiğini belirten İzmir Ticaret Odası 67 No'lu İnşaat Yapım ve Onarım Grubu Meclis Üyesi İslam Yıldırım, yurt dışında yaşayanlar ya da evlerine en az 9 ay dönemeyecek uzaklıkta olanlara da önemli uyarılarda bulundu. Binaların dış kısımlarında bulunan yağmur suyu iniş boruları ve çatı oluklarının tıkanık olup olmamasına bakmak gerektiğini söyleyen Yıldırım, Yağmur suyu iniş boruları ve çatı olukları kontrol edilmeli. Eğer borularda çatlak varsa yağmur binaya zarar verir. Yağmur suyu dış cepheyi deforme eder. Hatta iç cephede boya ve alçı kabarmalarına neden olur. Parkelere dahi zarar verebilir. Plastik doğramaların içinde sac bir malzeme vardır. Özellikle deniz kenarında bulunan villalarda, tuzun rüzgarla esmesi sacı çürütür. Bu nedenle panjurlar koruyucu bir görev alıyor. Denizin yakınında olan meskenlerde panjurun kullanılmasını kesinlikle öneriyoruz. Panjurlar kesinlikle kapatılmalı. Eğer yoksa da panjur yaptırılmalı. Çünkü doğramalar böylelikle daha uzun ömürlü olur. Panjur sayesinde doğramaların ömrü en az 8-10 yıl uzar dedi.

'MAT BOYALARI TERCİH EDİN'

Kış aylarında hava almayan evlerde duvar boyalarının da aşındığını dile getiren müteahhit İslam Yıldırım, iç cephelerde mat boyaların tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu

Evler uzun süre kapalı kalacaksa hava alma sorunu yaşanır. Bunun için vatandaşlara iç cephelerde mat boyaları tercih etmelerini öneriyoruz. Silikonlu boyaları tercih ederlerse evin hava alması zorlaşır. Eğer mümkünse ortalama ayda bir kez evlerine gelip kontrol etsinler. Özellikle yağmur nedeniyle bina su alıyor mu bakılmalı. Sorun hemen fark edilirse lokal tadilatlarla telafi edilebilir. Ama 8- 9 ay sonra geleceklerse kötü bir sürprizle karşılaşabilirler.

TIKAÇLAR KAPATILMALI

Evin en çok kullanılan bölümlerinden biri olan mutfakla ilgili de bazı önerilerde bulunan İslam Yıldırım, mutfak dolaplarının kapaklarının açık bırakılması gerektiğini savundu. Dolap kapaklarının kapalı kalması halinde farklı sorunlar yaşanabileceğine dikkat çeken Yıldırım, Kışın oluşabilecek rutubet dolapların içinde siyahlanmaya neden olur. Tüm kapaklar açık bırakılmalı. Mutfak ve banyodaki giderler tıkaçlarla tıkanmalı. Bu sayede ev uzun süre kapalı kalmasına karşın böcek ve haşerelerin eve girmesi engellenmiş olur diye konuştu.

Urla ilçesindeki villasını yaz aylarında kullandığını ifade eden Deniz Akıncık da her yıl yaz sonunda ev içinde ve dışında kış koşullarına karşı bazı önlemler aldığını söyleyerek Evde 2 kişi yaşıyoruz. Bir de kedimiz var. Yaz sonunda evimi kapatırken öncelikle her yerin kapalı kaldığına emin oluyorum. Ama buna karşın dolap kapaklarını açık bırakırım. Giderlerin kapalı olduğuna dikkat ederim. Çatıdaki giderlere bakamıyorum. Bu nedenle ayda bir evimi ziyaret ediyorum. Kötü bir sürprizle hiç karşılaşmadım dedi.

Kaynak: DHA