AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Urla'da kurulacak İzmir Teknoloji Üssü sayesinde kentin yazılımın merkezi olacağını söyledi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Urla'da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü ile ilgili çalışmaların hızlanacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti'nin her zaman Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiğini ve iktidara geldikleri günden itibaren bu anlamdaki yatırımlara ayrılan bütçenin sürekli olarak artırıldığına dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"Son 10 yıla baktığımızda Ar-Ge çalışmalarına aktarılan miktarın milli gelire oranı yarı yarıya artmıştır. Bu alandaki çalışmalar ve yatırımlar devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde Urla'da kurulacak İzmir Teknoloji Üssü ile birlikte İzmir, teknolojide öncü bir şehir haline gelecektir. Kurulacak teknoloji üssü ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir yazılımın merkezi olacak. İzmir Teknoloji Üssü, iş adamlarımızın ve sanayicilerimizin uzun süredir beklediği bir araştırma geliştirme merkezi olacaktır. 560 bin metrekare kapalı alanda planlanan üs, yüzlerce firmaya ev sahipliği yaparak genç ve inovatif beyinlere de büyük bir istihdam imkanı sağlayacaktır. İzmir, konumu, birikimi ve altyapısıyla böylesine kapsamlı ve büyük bir merkez için biçilmiş kaftandır. Teknoloji üssümüzün en kısa zamanda hayata geçmesine ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır."

"Önemli bir katma değer sağlayacak"

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı konuya ilişkin ziyaret ettiğini belirten Dağ, söz konusu projenin kamu-üniversite iş birliğiyle faaliyete geçeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle ortaya çıkan teknoloji merkezi, bakanlığımızın yerli ve yabancı yatırımcılara sunacağı katkılar ile nitelikli iş gücü potansiyelini harekete geçirecek ve ülkemize önemli bir katma değer sağlayacaktır. İzmir Teknoloji Üssü'nde araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürmek isteyen birçok firmaya çeşitli destek ve teşvik imkanları sunulacaktır. Bu kapsamlı merkezde kimya ve malzeme, bilgisayar ve elektronik, elektrikli teçhizat, sağlık bilimleri ve yazılım sektörlerinden firmalar konumlanacak ve bu noktada İzmir yazılımın merkezi olacak ve ülkemizde bilişim ve teknoloji sektörünün gelişimine öncülük edecektir."

Kaynak: AA