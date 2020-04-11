İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı
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İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı

Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandıSOKAĞA çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan İzmir'de yollar ve caddeler sessizliğe büründü.

11.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:28
İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı

Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı

SOKAĞA çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan İzmir'de yollar ve caddeler sessizliğe büründü. Yasağın ilk gününde İzmir sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başladığı şehirde sokaklar ve caddelerde yasağa uyulduğu gözlendi. 2 gün sürecek yasak nedeniyle şehrin en işlek noktalarından olan Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerindeki yollar boş kaldı. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlardan büyük bir çoğunluğu sağlık personeli olduğunu ve gece vardiyasından çıktıklarını belirtti. Polis ekipleri ise cadde ve sokaklara çıkan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı. Kapalı olan tramvay hatlarında, Sokağa çıkma yasağı nedeniyle tramvay seferleri iptal edilmiştir yazısı yer alırken, İZBAN ve metro hatlarında da aynı bilgilendirme yazısına yer verildi. Yasak nedeniyle Konak Meydanı boş kalınca, meydanın meşhur güvercinlerini beslemek görevi de polise düştü. Meydana yem ve ekmek getiren polisler, bunları kuşlara attı. Ayrıca, polis ekipleri yasağın ilk gününde uygulamalarda bulundu. Ekipler, tamamen boşalan Konak Meydanı'ndan geçen kişileri denetledi ve yasak kapsamında olup olmadıklarını kontrol etti. Ayrıca, Alsancak İZBAN Durağı önünde, polis uygulama noktası oluşturdu. Araçları tek tek durdurdu. Yasağa uymayanlara işlem uyguladı.

'ÇALIŞMAK ZORUNDA OLANLAR SOKAKTA'

İkiçeşmelik'te bir fırında çalışan Müzeyyen Şahin, Biz dün akşam kapalıydık, o yüzden bize gelen olmadı. Bu sabah açtık ve oldukça yoğun bir talep var. Biz de evlere servis yapacağız. Belirli saatlerde çıkıp vatandaşlara ekmeklerini ulaştıracağız. Önlemlerimizi aldık ve hizmetimize devam ediyoruz. Maskemizi takıyoruz, sürekli ellerimizi sabunla yıkıyoruz ve bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz dedi.

Su dağıtım firmasında çalışan Ayhan Durman, Görevimizin başındayız. Endişeli değiliz desek yalan olur, ama yapacak bir şey yok hayat devam ediyor. Biz gereken tüm önlemlerimizi alıyoruz. Eldivenlerimizi takıyoruz, bidonlarımızı temizliyoruz. Umarım bir an önce güzel günlere tekrar kavuşuruz dedi.

Eczacı Berrin Erdoğan da Sokağa çıkma yasağı var ama ben eczacı olduğum için çalışmaya devam ediyorum. Gelen çok fazla insan olmuyor, ancak acil vakalar geliyor. Gelen az da olsa biz çalışmaya devam etmek durumundayız dedi. Karşıyaka ilçesinde çalışan sağlık personeli olduğunu ifade eden Zeynep Arabacı, İşyerimiz burada sağlık personeliyiz. Saat 7'den beri buradayız. İşyerimiz yakın. Hava güzel, hava alıp döneceğiz dedi. Vatandaşlardan Serap Saygın köpeğini gezdirmek zorunda kaldığını belirterek, Sabah ve akşam mecburen 5 dakikalığına çıkıp dönüyoruz. Bu konuda herhangi bir yazı da gelmedi. Neden çıktığımı soran polislere de durumumu anlattım. Küçük olsa evde idare edebiliriz belki ama sizin de gördüğünüz gibi çıkmamız gerekiyor ifadelerini kullandı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde sağlık personeli olduğunu belirten Serap Molkoç ise şunları söyledi

24 saat nöbetinden çıktım tam 2 buçuk saattir burada mağdurum. Gerçekten ağlayacağım. Bir tane otobüs geçmedi. Otobüslerin saatleri seyrek ama çalışıyor. Eşim gelip alayım diyor ama sonuçta ona yasak var. Bornova'da oturuyorum evime gitmeye çalışıyorum diye konuştu.

İZMİR-Yasağın ardından İzmir sessizliğe uyandı

Kaynak: DHA

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