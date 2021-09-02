İzmir Yarı Maratonu'nda rekor heyecanı
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İzmir Yarı Maratonu'nda rekor heyecanı

İzmir Yarı Maratonu'nda rekor heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

5 Eylül Pazar günü koşulacak Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu öncesi atletizm otoriteleri rekor beklentisi içinde.

5 Eylül Pazar günü koşulacak Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu öncesi atletizm otoriteleri rekor beklentisi içinde. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı arasındaki parkurun düz olmasının getireceği avantaj sayesinde maratonda çok iyi dereceler koşulması bekleniyor.

Nisan ayında düzenlenen ve Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in 2.09.35 ile ülkemizde bugüne kadar koşulan en iyi dereceyi elde ettiği Maraton İzmir'in ardından atletizm otoriteleri yine düz bir parkurda koşulacak Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda da rekor bekliyor. 5 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı arasındaki eğimsiz bir parkurda koşulacak yarışın startı saat 07.00'de verilecek. Pandemi koşulları nedeniyle iki bin kişinin katılımıyla sınırlandırılan yarı maraton, rekor beklentisi nedeniyle oldukça heyecanlı ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olacak.

Pandemi kuralları geçerli

Pandeminin etkisini yitirmemesi nedeniyle yarı maratonda mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterilecek. Etkinlik alanına girişler, tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapılacak, her sporcu arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakılacak. Start dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık olacak. Atletler; göğüs numaraları, çipler ve koşu tişörtlerini 3 ve 4 Eylül tarihinde 09.00-20.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak etkinlik alanından alabilecek. Yarışma günü göğüs numarası ve koşu tişörtü dağıtımı yapılmayacak. Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

Ufuk Arda da koşuyor

2.25.39 ile Maraton İzmir'de Türk sporcular arasındaki en iyi dereceyi elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor atleti Ufuk Arda, Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda da yerini alacak. Son olarak geçtiğimiz hafta Ankara-Polatlı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı onuruna düzenlenen Duatepe Yarı Maratonu'nda 1.29 ile klasmanında birinci olan tecrübeli atlet, pazar günü de kürsünün ilk basamağında kendine yer arayacak. - İZMİR

İzmir Yarı Maratonu'nda rekor heyecanı
İzmir Yarı Maratonu'nda rekor heyecanı
İzmir Yarı Maratonu'nda rekor heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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