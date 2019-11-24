İzmir yapımına kızı için başladığı bebeklere amerika'dan sipariş alıyor

24.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:50

Yapımına kızı için başladığı bebeklere Amerika'dan sipariş alıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Suzan Yılmaz Okar'ın (40), kızını sağlıksız oyuncaklardan korumak için pazardan aldığı bez bebek, gelir kaynağı oldu. Okar'ın yüz ifadesini sert bulup yeniden tasarladığı bebek beğenilince kendisini bu işe adadı, bez bebek yapmaya başladı. Bebekleri yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da beğenilen Okar, şimdi Amerika'dan aldığı siparişler için ilçede çalışmayan kadınlardan bir ekip kurarak, üretime başlamayı planlıyor.

Seferihisar'da yaşayan yazar ve heykeltıraş Suzan Yılmaz Okar ile gazeteci Baha Okar (41) çifti, 5,5 yıl önce kızları Pia dünyaya geldiğinde, onu sağlıksız oyuncaklardan korumak için arayışa başladı. Fabrikasyon ürünlere karşı başlayan alternatif arayış, Suzan Yılmaz Okar'ın, Sığacık pazarında gördüğü bez bebek ile son buldu. Okar, burada gördüğü bebeği alarak evine götürdü. Okar, bebeğin surat ifadesini biraz ciddi bulunca, bunu sökerek yeniden yapmaya karar verdi. Bebeğin ilk haliyle, kendisinin son şeklini verdiği halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yaptığı bez bebek arkadaşları ve yakınları tarafından oldukça beğenilen Suzan Yılmaz Okar, o gün kendini bu işe adamaya karar verdi. Kendisine bez bebek yapması için talepte bulunulması üzerine, evinin bir köşesini atölyeye çeviren Okar, çalışmalara başladı. Az sayıda sipariş alan Okar, ilçedeki üretici pazarında da yaptıklarını satmaya başladı.

Olayın tesadüf ile başladığını ancak bambaşka bir yöne evrildiğini ifade eden Okar, Pia doğduğunda biz çok hassas davranmaya başladık. Ne yaparız da çocuğumuzu sentetik ürünlerden uzak tutarız diye kaygımız vardı. Bu onun oynayacağı, eğleneceğe şeylere de yansıdı. Sürekli oyuncaklarını seçmeye çalıştık. Şimdi fabrikasyon ürünler revaçta. Bunlar benim bez bebek ile tanışmamı sağladı. Bir gün pazarda bez bebek gördüm ve aldım. Fakat eve geldiğimiz zaman bebeğin yüz ifadesini biraz ciddi buldum ve değiştirmeye karar verdim. Değiştirdim. Pia'nın hoşuna gitti dedi.

EKİP KURARAK ÜRETİME BAŞLAMAYI PLANLIYOR

Yaptığı bebekleri önce yakın çevresindekilerin aldığını söyleyen Okar, Arkadaşlarım bana çok destek oldu, ufak ufak siparişler vermeye başladılar. Ben de onlara pamuklu kumaşlardan, doğal malzemelerden hayvan oyuncaklar yaptım. Sonra burada kadın üretici pazarı olduğunu duydum. Pazarda satmaya başladım. Yurt dışından sipariş almaya başladım dedi.

Yalnız olduğu için yurt dışından verilen bebek siparişlerini geri çevirdiğini anlatan Okar, şimdi ise ilçede çalışmayan ve el becerisi olan kadınlardan bir ekip kurarak üretime başlamayı planlıyor. Okar, Aldığım siparişi tek başıma yetiştiremem mümkün değildi. Burada çalışmayan kadınlar var. Bu kadınların el becerileri var. Onlardan bir ekip kurmayı düşünüyorum. Çünkü bebek yapmam için bir talep var. Yaptığım bebeklerin hepsi el ürünü. Fabrikasyon olmadığı için üretimi güç. Yapması çok uzun zaman alıyor diye konuştu.

Aynı zamanda bir öykü kitabı da bulunan Okar, Pazarda özellikle turistler ürünlere çok rağbet etti. Toplu olarak almaya başladılar. Ardından yurt dışından talep geldi, ben şimdi ona dönük çalışmalara başlayacağım. Daha önce de siparişleri imkan olmadığı için sürekli erteledim. Artık hem ruhen, hem de pratik olarak bu işe hazırım. Yaptığım bebeklerin ürünlerinin yüzde yüz pamuk olmasına özen gösteriyorum. İç dolgularında da kimyasalla yıkanmayan bir elyaf türü ürünler kullandım. Organik malzemelerde kullanılan elyafı tercih ediyorum dedi.

Kaynak: DHA