İzmir Yangının Yaralarını Sarıyor
Haberler » Güncel » İzmir Yangının Yaralarını Sarıyor - Haber

İzmir Yangının Yaralarını Sarıyor

18 Ağustos'ta İzmir'de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu.

09.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:47

18 Ağustos'ta 'de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları 'da toprakla buluştu.



Haber Videosu

: İzmir Yangının Yaralarını Sarıyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler