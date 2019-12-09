İzmir Yangının Yaralarını Sarıyor
18 Ağustos'ta İzmir'de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu.
09.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:47
18 Ağustos'ta İzmir'de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu.
Kaynak: DailyMotion.com