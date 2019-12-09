: İzmir Yangının Yaralarını Sarıyor

09.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:47

18 Ağustos'ta İzmir'de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan "Orman İzmir" kampanyasının ilk fidanları Bornova'da toprakla buluştu.

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