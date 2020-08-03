İzmir yangını nerede çıktı? İzmir yangınında ne oldu, hangi önlemler alındı? İzmir yangını ne zaman çıktı?
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İzmir yangını nerede çıktı? İzmir yangınında ne oldu, hangi önlemler alındı? İzmir yangını ne zaman çıktı?

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan orman yangını tehlikeli boyutlara ulaştı. Vatandaşlar İzmir yağının nerede çıktığını merak ederken İzmir yangınında ne oldu, hangi önlemler alındı? İzmir yangını ne zaman çıktı gibi konular da merak edildi.

03.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:41

İzmir'deki yangından son dakika haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar İzmir yangını nerede çıktı? İzmir yangınında ne oldu, hangi önlemler alındı? İzmir yangını ne zaman çıktı gibi konuları araştırıyor. Peki, İzmir yangını ne zaman, nerede çıktı?

İZMİR YANGINI NEREDE ÇIKTI?

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının gece saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları hava ve karadan sürüyor.

İzmir yangını nerede çıktı? İzmir yangınında ne oldu, hangi önlemler alındı? İzmir yangını ne zaman çıktı?
İzmir Çile konum

Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.

İZMİR YANGININDA NE OLDU, HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Ekipler gece boyu yangınla mücadele ederken 79 hanenin yaşadığı site önlem amaçlı boşaltıldı. Sabaha kadar süren müdahalelerde bir sonuç alınamadı. Gelen son dakika haberine göre; yangın boşaltılan Koru Sitesi'ne de sıçradı. Ekiplerin şafağın sökmesi ile birlikte yeniden havadan müdahaleye başladı.

İzmir yangını nerede çıktı? İzmir yangınında ne oldu, hangi önlemler alındı? İzmir yangını ne zaman çıktı?
İzmir Çile

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, İzmir'de son 1 haftada 33 yangın çıktığını söyledi.

Bakanın açıklamasına göre bir kişi de gözaltında.

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İzmir yangını nerede çıktı? İzmir yangınında ne oldu, hangi önlemler alındı? İzmir yangını ne zaman çıktı?

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