İZMİR Yanan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı Yanan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı (2)YARANAN ANNE OĞUL ÇIKTIİzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra yanan otomobilde yaralanan 2 kişinin Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) olduğu öğrenildi.

Yanan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı (2)

YARANAN ANNE OĞUL ÇIKTI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra yanan otomobilde yaralanan 2 kişinin Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlun, sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Bunun yanında kazada yanarak ölen 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA