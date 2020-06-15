İZMİR Yanan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı
Yanan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı (2)YARANAN ANNE OĞUL ÇIKTIİzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra yanan otomobilde yaralanan 2 kişinin Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) olduğu öğrenildi.
15.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:25
Yanan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı (2)
YARANAN ANNE OĞUL ÇIKTI
İzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra yanan otomobilde yaralanan 2 kişinin Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlun, sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Bunun yanında kazada yanarak ölen 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.
Kaynak: DHA