İzmir Yamanlar'daki yangında 5 dönümlük alan zarar gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Yamanlar'daki yangında 5 dönümlük alan zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir Yamanlar'daki yangında 5 dönümlük alan zarar gördü

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 5 dönümlük bir alanın kül olduğu ifade edildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 5 dönümlük bir alanın kül olduğu ifade edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında vericilerin de bulunduğu Karatepe bölgesinde öğle saatlerine doğru çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 20'ye yakın arazözle müdahale edilen yangının, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümesi engellendi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, yangında 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Mario Balotelli Muslera Gökhan Töre Stefan Kuntz Alex Teixeira
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir Yamanlar'daki yangında 5 dönümlük alan zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:49:49. #1.11#