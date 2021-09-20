İZMİR YALIÇAPKINI KUŞUNUN İHTİŞAMI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haberler
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İZMİR YALIÇAPKINI KUŞUNUN İHTİŞAMI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da çok sık rastlanmayan İzmir yalıçapkını kuşu bir çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken renkleriyle görenleri büyüledi.

ADANA'da çok sık rastlanmayan İzmir yalıçapkını kuşu bir çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken renkleriyle görenleri büyüledi.

Turkuaz renkli sırtı, kestane renkli başı, omuzları, kanatları, beyaz renkli boğaz ve göğsüyle ilgi çeken İzmir yalıçapkını, Yüreğir ilçesi Sağdıçlı Mahallesi'nde bir çiftliğin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Küçük beden boyuna rağmen uzun ve koyu renkli gagasıyla oldukça ihtişamlı görünen İzmir yalıçapkını, bir süre havada asılı kabloların üzerinde bekledikten sonra uçarak görüntüden kayboldu.

90 KİLOMETRE HIZLA SUYA DALABİLİYOR

Genellikle Ege bölgesinde yaşadığı için ismini İzmir'den alan bu yalıçapkını türü, su kaynaklarının temiz olduğu bölgelerde yaşamını sürdürmesiyle biliniyor. Renklerinin yanı sıra sesiyle de kendisini belli eden bu tür, balıkla besleniyor. Havada asılı kalabilen İzmir yalıçapkını, saatte 90 kilometreye ulaşan hızla suya dalıp, 60 santimetredeki avını yakalayabiliyor. Kuş gözlemcilerinin de ilgisini çeken bu kuşun popülasyonunu etkileyecek en büyük tehdit, tarımsal alanların genişletilmesi amacıyla sulak alanların kurutulması olarak belirtiliyor.

İZMİR YALIÇAPKINI KUŞUNUN İHTİŞAMI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İZMİR YALIÇAPKINI KUŞUNUN İHTİŞAMI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İZMİR YALIÇAPKINI KUŞUNUN İHTİŞAMI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İZMİR YALIÇAPKINI KUŞUNUN İHTİŞAMI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
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Haber: İZMİR YALIÇAPKINI KUŞUNUN İHTİŞAMI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haberler
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