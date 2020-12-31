İzmir voleybolunun milli gururu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkasspor ve Altekma, A Milli Takım'a toplam 5 oyuncu göndermenin gururunu yaşıyor. Arkasspor'da altyapıdan yetişen 18 yaşındaki pasör çaprazı Efe Mandıracı ve smaçör Yiğit Gülmezoğlu'nun yanı sıra takımdaki ikinci sezonunu geçiren smaçör Burak Güngör, Ay-Yıldızlı takımın İstanbul kampına katıldı. Arkasspor Yardımcı Antrenörü Atilla Öztire de milli takımda görev alıyor. Altekma'da ise Fenerbahçe'den kiralanan pasör Arda Bostan ile orta oyuncu Ahmet Tümer, A Milli Takım'a seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ