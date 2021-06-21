İzmir voleybolunda Efeler gururu
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İzmir voleybolunda Efeler gururu

İzmir voleybolunda Efeler gururu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen oyuncuların büyük bölümünün geçmişte ve günümüzde İzmir'de görev alan isimlerden oluşması kentteki voleybolseverlerin göğsünü kabarttı.

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen oyuncuların büyük bölümünün geçmişte ve günümüzde İzmir'de görev alan isimlerden oluşması kentteki voleybolseverlerin göğsünü kabarttı. Filenin Efeleri olarak ay-yıldızlı formayı terleten 4 voleybolcu halen İzmir kulüplerinde oynarken, daha önce yolu İzmir'den geçen 7 voleybolcu da milli takımın başarasında önemli pay sahibi oldu.

Arkasspor'da oynayan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija ve Mustafa Cengiz ile Altekma'da forma giyen Kaan Gürbüz'ün yanı sıra eski Arkassporlu Yiğit Gülmezoğlu, Caner Ergül, Adis Lagumdzija ve Burak Güngör, eski Altekmalı Ahmet Tümer ve Arda Bostan ile eski Konak Belediyesporlu Murat Yenipazar, ay-yıldızlı formayla hem Türkiye'nin hem de İzmir'in gururu oldu. İtalya'da Piacenza'ya transfer olan eski Arkassporlu Adis Lagumdzija, Avrupa Altın Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi.


İzmir voleybolunda Efeler gururu
İzmir voleybolunda Efeler gururu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
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