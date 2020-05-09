İZMİR VİRÜS SÜRECİNDE EVDE SPORA DİKKAT
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İZMİR VİRÜS SÜRECİNDE EVDE SPORA DİKKAT

İZMİR VİRÜS SÜRECİNDE EVDE SPORA DİKKAT
09.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:28

KORONAVİRÜS sürecinde evde kalma süresinin artmasıyla vakitlerini spor yaparak geçiren vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade eden antrenörler Tarık Geniş ve Osman Kahramanlı, dikkat edilmediği takdirde bazı sakatlıkların yaşanabileceğini vurguladı.

KORONAVİRÜS sürecinde evde kalma süresinin artmasıyla vakitlerini spor yaparak geçiren vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade eden antrenörler Tarık Geniş ve Osman Kahramanlı, dikkat edilmediği takdirde bazı sakatlıkların yaşanabileceğini vurguladı.

Antrenör Tarık Geniş ve Osman Kahramanlı, 'Evde kal' çağrısıyla birlikte evde vakit geçirmeye başlayan vatandaşların spora yöneldiğini ancak evde spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktaların olduğunu söyledi. Antrenör Osman Kahramanlı, "Evde kalma sürecini fırsata çeviren kişiler var. Fakat fırsata çevirme olayı biraz yanlış anlaşılıyor. Evdeki spor da bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde vücutta sakatlıklar yaşanabilir" dedi. Özellikle koronavirüs sürecinde spora başlayanlar için bu dönemin riskli olduğunu ifade eden Kahramanlı, kişinin kendi vücudunu tanıyıp, kendi vücuduna göre egzersizler yapması gerektiğini ekledi. Kahramanlı, "Şu an herkes sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar yapıyor. Ancak, kişi kendi vücudunu tanıyarak, spor yapması gerekiyor. Hiç spor yapmamış bir bireyin sosyal medya hesapları üzerinden direkt kendisinin antrenman yapması çok uygun bir şey değil. Çok daha basit egzersizlerle daha temel hareketlerle bu süreci değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

'VİRÜS SÜRECİNDE BESLENME ÖNEMLİ'

Koronavirüs sürecinde kişinin evde vakit geçirmesiyle yanlış beslenmeye başladığını söyleyen ve kişinin bu süreçte beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden antrenör Tarık Geniş ise, "Bu süreçte beslenme alışkanlıklarımıza da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle vücut direncinin düşmemesi önemli. Bu dönemde karbonhidrat tüketimi azaltılırsa hem Ramazan ayı hem de koronavirüs süreci daha sağlıklı geçecektir" diye konuştu.

İZMİR VİRÜS SÜRECİNDE EVDE SPORA DİKKAT

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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