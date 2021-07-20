Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
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Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

15 Temmuz Şehitler Camisi'ne gelen vatandaşlar Avluda namaz hazırlığı yapan vatandaşlar Bayram namazının kılınması Kaldırımda namaz kılan vatandaşlar İzmir'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

15 Temmuz Şehitler Camisi'ne gelen vatandaşlar

Avluda namaz hazırlığı yapan vatandaşlar

Bayram namazının kılınması

Kaldırımda namaz kılan vatandaşlar İzmir'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

15 Temmuz Şehitler Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avlu ve cami yakınındaki kaldırımlarda kıldı.

Vatandaşlara kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar da anlatıldı.

Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı
Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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