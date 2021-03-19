İzmir ve Manisa'daki sağanak yarın akşama kadar sürecek

İzmir ve Manisa çevrelerinde devam eden sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İzmir ve Manisa çevrelerinde devam eden sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı