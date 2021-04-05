Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR ve Manisa'da bir suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız 9 tüfek ve tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 32 kişi gözaltına alındı.

Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş

İZMİR ve Manisa'da bir suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız 9 tüfek ve tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 32 kişi gözaltına alındı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suç örgütü kurup, silah, mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliler olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir'in Kınık, Bergama, Dikili ve Manisa'nın Soma ile Akhisar ilçelerindeki ev ve iş yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 EYP patlayıcı, ruhsatsız 9 tabanca, 1 tabanca namlusu, 10 şarjör, 90 mermi, 9 ruhsatsız tüfek ile tabanca yapımında kullanılan 5 malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında 5 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI
Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İZMİR VE MANİSA'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 32 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:44:27. #1.16#
title