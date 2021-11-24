İzmir ve Manisa'da 'kaçak tütün' baskını: 6 gözaltı

MANİSA (DHA) - İZMİR ve Manisa'da tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarda, çok sayıda kaçak tütün ürünü ile imalatında kullanılan materyal ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da bandrolsüz ve kaçak sigara ticareti yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Mayıs'tan bu yana yürütülen soruşturmanın ardından, Karabağlar, Buca ve Menderes'teki 7 adrese, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de 3 adrese bugün eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 6 otomatik sigara doldurma makinesi, 1 bandrol sökme ve 1 takma makinesi, 210 sigara doldurma aparatı, 972 bin 41 doldurulmuş bandrolsüz makaron, 7 milyon 161 bin bandrolsüz boş makaron, 2 bin 224 kilo bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 401 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 1 milyon 81 bin 305 bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 7 bin 672 TAPDK bandrolü, 1000 paket bandrolsüz/markasız sigara, 11 bin 400 sigara ambalaj paketi, 9 defter ile 6 fatura ve irsaliye ele geçirildi. Baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.