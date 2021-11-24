İzmir ve Manisa'da piyasa değeri 2,5 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

MANİSA (İHA) - İzmir'in Karabağlar, Buca, Menderes ve Manisa'nın Saruhanlı ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda, İzmir ve Manisa illerinde bandrolsüz/kaçak sigara ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Karabağlar, Buca ve Menderes ilçesinde 7, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 olmak üzere, önceden belirlenen toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 6 adet otomatik sigara doldurma makinası, 1 adet bandrol sökme ve 1 adet bandrol takma makinası, 210 adet sigara doldurma aparatı, 972 bin 41 adet doldurulmuş bandrolsüz makaron, 7 milyon 161 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 bin 224 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 401 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1 milyon 81 bin 305 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 7 bin 672 adet TAPDK bandrolü, bin paket bandrolsüz/markasız sigara, 11 bin 400 adet sigara ambalaj paketi, 9 adet defter, 6 adet fatura ve irsaliye ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi.

6 şüpheli gözaltına

Öte yandan olayla ilgili 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanun gereğince yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

(Ali İhsan Çiftçi-İHA)