İzmir ve Manisa'da 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi
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İzmir ve Manisa'da 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi

İzmir ve Manisa'da 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir ve Manisa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli dönemlere ait 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

İzmir ve Manisa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli dönemlere ait 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Manisa'daki 3 adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda adres ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 7 bin 906 sikke ve 1073 arkeolojik eser olmak üzere toplamda 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların bazı tarihi eserleri bir otomobilin konsol bölümü ile evin mutfağındaki özel bölmeye sakladıkları tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan L.Ö, H.D. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir ve Manisa'da 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi
İzmir ve Manisa'da 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi
İzmir ve Manisa'da 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi
İzmir ve Manisa'da 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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