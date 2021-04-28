İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama
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İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama İzmir'den adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 30'u tutuklandı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 66 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından...

İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama

İzmir'den adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 30'u tutuklandı

İZMİR - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 66 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından peyderpey adliyeye sevk ediliyor. Dün mahkemeye çıkartılan 46 şüpheliden 30'unun tutuklandığı öğrenilirken, 123 şüphelinin de bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik 66 ilde ve KKTC'de operasyon düzenlendi. FETÖ'nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

46 şüpheliden 30'u tutuklandı

Öte yandan operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından peyderpey olarak adliyeye sevk ediliyor. Dün 46 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 123'ünün de bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 57'sinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 1 şüphelinin operasyon tarihinden önce farklı birimce işlem yapıldığından gözaltı kararının iptal edildiği, 1 şüphelinin delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı, 6 şüphelinin sağlık durumu (Covid-19) nedeniyle gözaltı kararının iptal edildiği ve 4 şüphelinin de faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca firari durumunda olan 25 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama
İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama
İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama
İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 30 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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