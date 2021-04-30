İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 127 tutuklama

İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 127 tutuklama FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 66 il ve KKTC'de gerçekleşen operasyonlarda İzmir'de gözaltına alınan 221 şüpheliden 127'si tutuklanırken, 94 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 127 tutuklama

İZMİR - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 66 il ve KKTC'de gerçekleşen operasyonlarda İzmir'de gözaltına alınan 221 şüpheliden 127'si tutuklanırken, 94 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren kripto askerlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 26 Nisan tarihinde İzmir merkezli 66 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. TSK mensubu muvazzaf astsubay rütbesinde bulunan 234 şüpheli ve askeri okullardan ilişiği kesilen 29 şüpheliye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eşzamanlı operasyonlarında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

127 tutuklama

Alınan bilgiye göre, 1 şüphelinin operasyon tarihinden önce farklı birimce işlem yapıldığından gözaltı kararı iptal edildiği, 1 şüphelinin delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı, 6 şüphelinin hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu (covid-19) nedeniyle iptal edildiği ve 11 şüphelinin faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilen toplam 221 şüpheliden 127'si tutuklanırken, 94 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ