İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonu kapsamında Tekirdağ'da 3 kişi yakalandı
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İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonu kapsamında Tekirdağ'da 3 kişi yakalandı

İzmir ve İstanbul merkezli FETÖ operasyonu kapsamında Tekirdağ'da 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde dev FETÖ Operasyonunda Tekirdağ'da da 3 kişi yakalandı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde dev FETÖ Operasyonunda Tekirdağ'da da 3 kişi yakalandı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ve KKTC'de dev FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Şube ekipleri 2 astsubay ve 1 uzman çavuşun yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Operasyon kapsamında İ.S., A.A. ve uzman çavuş C.A. adreslerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulamaları için emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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