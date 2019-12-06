İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon
Haberler » Güncel » İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon - Haber

İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

İZMİR ve İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı.

06.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:01
İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

ve 'da, yapanlara yönelik operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik, İzmir merkezli olarak İstanbul'da da yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler