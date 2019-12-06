İzmir ve İstanbul'da "torbacı"lara yönelik operasyon: 9 gözaltı
İzmir ve İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir ve İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir ve İstanbul'da
düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.