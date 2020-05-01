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İzmir ve Edirne'de tıbbi malzeme operasyonu

İzmir ve Edirne'de tıbbi malzeme operasyonu
01.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:10

İzmir ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı olarak üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen 15 bin 117 litre etil alkol ile kaçak olarak yurt dışına çıkarılmak istenilen 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi.

İzmir ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı olarak üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen 15 bin 117 litre etil alkol ile kaçak olarak yurt dışına çıkarılmak istenilen 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de kullanılan etil alkol, tıbbi maske ve koruyucu siperlik gibi ürünlere Türkiye'de ve dünyada talebin hızla artması fırsatçıları harekete geçirirken, gümrük muhafaza ekipleri de bu yönde operasyonlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren ekipler, İzmir'de faaliyet gösteren bir firmanın tıbbi kullanım amaçlı etil alkolleri 5 litrelik bidonlara doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüpheli faaliyetlerin yürütüldüğü adresler belirlendi ve operasyon için harekete geçildi.

İki adreste yapılan aramalarda, yasa dışı olarak üretilerek piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 bin 117 litre etil alkol, ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda da yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen Türk plakalı bir minibüs, gümrük muhafaza ekiplerince riskli görülerek x-ray cihazına yönlendirildi.

Araçta yapılan aramada, ihracı Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi olduğu halde herhangi bir izin belgesi ibraz edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenilen 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperliğe el konuldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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