İzmir ve Denizli'de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

İzmir ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

İzmir ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte devam eden salgınla mücadele kapsamında kamu kurumlarında mesai saatlerinin sabah 10.00-12.30, öğlen 13.00-16.00 arası olacak şekilde belirlendiğini kaydetti.

Köşger, düzenlemenin 2 Aralık'tan itibaren, özel durumları itibariyle istisnalar hariç tüm kamu kurumlarında geçerli olacağını bildirdi.

Denizli'de de Vali Ali Fuat Atik, kamuda çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin