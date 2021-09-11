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İzmir ve çevre illerdeki Rus vatandaşları, Duma seçimleri için kentte oy kullanmaya başladı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Politika
İzmir ve çevre illerdeki Rus vatandaşları, Duma seçimleri için kentte oy kullanmaya başladı

Türkiye'ye yerleşerek yaşamlarını İzmir ve çevre illerde sürdüren Rus vatandaşları, Rusya Federasyonu Parlamentosunun alt kanadı Duma için yapılan milletvekili seçiminde oy kullanmaya başladı.

Türkiye'ye yerleşerek yaşamlarını İzmir ve çevre illerde sürdüren Rus vatandaşları, Rusya Federasyonu Parlamentosunun alt kanadı Duma için yapılan milletvekili seçiminde oy kullanmaya başladı.

Rus vatandaşlarının oy kullanabilmesi için Konak ilçesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Rusya Federasyonu İzmir Fahri Konsolosluğu'nda sandık kuruldu.

Tek sandıkta yapılan oy verme işlemi, saat 09.00'da başladı.

Oyunu kullananlardan Nina Emel Yanova, başka bir ülkede yaşarken de vatandaşlık görevlerini ihmal etmediklerini, kızıyla birlikte oylarını kullandıklarını belirterek seçimlerin hayırlı olmasını ve iyi bir sonuç getirmesini istediğini dile getirdi.

Oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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