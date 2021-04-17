Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor
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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu gözlenirken, polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor.

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İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu gözlenirken, polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor.

İzmir kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Durdurdukları sürücülere kısıtlamada niçin dışarıda olduklarını ve izin belgelerini soran ekipler, mazereti olmayanlara işlem yapıyor.

Kentin birçok noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor. Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen yayalara da ceza kesiliyor.

Aydın

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çerçevesinde, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde uygulama noktasında denetim yapıyor.

Ekipler, durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Polis ekipleri de belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan 17 ilçedeki kırsal mahallelerde ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimleri devam ediyor.

Denizli

Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kısmi kapanma sürecinde uygulamaya konulan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çerçevesinde karma ekiplerden oluşan polisler, sokağa çıkan vatandaşların kimlik sorgulaması yaptı, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Uşak

Uşak'ta kentin işlek yerlerden olan 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, Orhan Dengiz Bulvarı, İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere 11 farklı noktada denetimler yapılıyor.

Polis ekiplerince dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurulup belgeleri soruluyor.

İzmir-Ankara kara yolunda da polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimler sürüyor.

Manisa

Manisa'da dün akşam başlayan uygulama ile başta Mimar Sinan Bulvarı olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi işlek caddelerde sakinlik gözleniyor.

Polis ekipleri de ana cadde ve kavşaklarda denetim yapıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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