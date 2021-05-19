Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
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Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)

Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Yasin Börü Gençlik Merkezi'ndeki gençler İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in gençlerle selamlaşması İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve gençlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İstiklal Marşını okuması İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması İZMİR - İzmir ve çevre illerde vatandaşlar,...

Yasin Börü Gençlik Merkezi'ndeki gençler

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in gençlerle selamlaşması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve gençlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İstiklal Marşını okuması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması İZMİR - İzmir ve çevre illerde vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden, stadyumlarda ve gençlik merkezlerinden düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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