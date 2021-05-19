Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu (2)

Yasin Börü Gençlik Merkezi'ndeki gençler İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in gençlerle selamlaşması İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve gençlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İstiklal Marşını okuması İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması İZMİR - İzmir ve çevre illerde vatandaşlar,...