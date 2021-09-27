İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 306 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 306 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 306 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 306 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AYDIN (AA) - İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 306 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarındaki diğer operasyonda ise geri itilen 7 can salı içerisindeki 149 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki 5 ayrı operasyonda da geri itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 306 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 306 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 306 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 306 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
'SAS HOLDİNG MAĞDURLARI'NDAN SUÇ DUYRUSU

'SAS HOLDİNG MAĞDURLARI'NDAN SUÇ DUYRUSU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Süleyman Soylu Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Alex Teixeira Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 306 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 21:31:04. #1.12#