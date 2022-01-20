İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir'in güneyi (Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Menderes) ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde ( Kuşadası, Didim, Söke) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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